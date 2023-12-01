Купянск, Украина, 1 декабря, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Расчёты 82-мм миномётов «Поднос» группировки «Запад» Вооружённых сил России уничтожили несколько опорных пунктов украинских сил на купянском направлении (Харьковская область), сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ.

Кадр из видео

Российские военнослужащие заняли оборудованные позиции и, используя рельеф местности, стали наносить удары по вражеским целям. Минобороны опубликовало видеозапись с кадрами боевой работы.

Бойцы ВС РФ также ведут контрбатарейную борьбу, поражая миномётные расчеты и орудия противника.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце августа стало известно, что на краснолиманском направлении (ДНР) российский расчёт миномёта «Сани» калибра 120 мм поразил опорный пункт ВСУ, уничтожив отряд украинских военных. Вражескую цель обнаружили с помощью беспилотного летательного аппарата «Суперкам».

В середине сентября появилась информация о том, что на краснолиманском направлении расчёт миномёта 2С4 «Тюльпан» нанес удар по опорным пунктам и укрепрайонам ВСУ. Для нанесения максимального поражения российские артиллеристы применили взрыватели с различным замедлением в соответствии с типами целей.