Ольгинский район, Приморский край, 1 декабря, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Власти Ольгинского района Приморья обратились к жителям села Серафимовка с просьбой оставаться дома и отменили школьные занятия в населённом пункте из-за опасности встречи с тигром. Об этом 1 декабря рассказали в пресс-службе министерства образования региона.

ТАСС/Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

«По сообщению Ольгинского отдела народного образования, в округе села Серафимовка действительно бродит тигр, предположительно, раненый», — привёл сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что Охотнадзор региона контролирует ситуацию с бродячим диким животным. Как отметил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, сейчас ещё нет подтверждения того, что тигр ходит вокруг села. По словам главы Ольгинского муниципального округа Екатерины Ванниковой, тигра к селу могло привлечь стадо диких кабанов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября тигр загрыз служебную собаку, которая охраняла российско-китайскую границу в Хабаровском крае. Хищник напал на домашнее животное в селе Казакевичево Хабаровского края.

В феврале в Хабаровском крае худой и голодный тигр напал на охотников на зимовье. Хищника удалось застрелить, однако он успел поранить одного из мужчин, которого с травмами доставили в медпункт.