Киев, 1 декабря, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Медик Вооружённых сил Украины Анастасия Муцей призналась, что однажды хотела расстрелять трёх своих сослуживцев, проявивших непрофессионализм. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Были три деда, которых я вела на позиции, и один остановился. Я сняла оружие с предохранителя и сказала: «Если ты сейчас не встанешь, я выстрелю и пойду дальше». Он встал и пошёл», — рассказала она. Муцей объяснила, что была вынуждена угрожать, поскольку в том месте останавливаться было категорически нельзя из-за угрозы попасть под обстрел.

По словам девушки, на передовой в рядах ВСУ часто оказываются военные, совершенно не умеющие обращаться со стрелковым оружием, гранатами и техникой.

Как передавало ИА Регнум, ранее взятый в плен в районе Новопрокоповки Запорожской области украинский военнослужащий, воевавший в составе спецподразделения «Скала», заявил, что в ВСУ за неподчинение жестоко карают и могут даже убить. По его словам, в «Скале» к военным относятся как к животным, а у спецподразделений есть подвал для провинившихся, откуда мало кто возвращается живым.