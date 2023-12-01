Санкт-Петербург, 1 декабря, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Гражданам Финляндии, проживающим в России, стало значительно сложнее ездить на родину в связи с закрытием финской стороной контрольно-пропускных пунктов на границе с Российской Федерацией. Об этом 30 ноября сообщила газета Iltalehti.

EPA/ТАСС

Как рассказал изданию финский предприниматель Ян Хави, проживающий с семьёй в Санкт-Петербурге, он оказался перед сложным выбором. Бизнесмен по будням уезжал работать в Финляндию, но после закрытия российско-финской границы он не может попасть в родную страну.

Не может Хави добраться до Финляндии и через Эстонию, где ходит автомобильный паром. Предприниматель объяснил, что на эстонской границе не пропускают автомобили с российскими номерами.

«Почему для граждан Финляндии нельзя открыть хотя бы один пункт пропуска?» — задал риторический вопрос Хави.

Как отметил Хави, правительство Финляндии поставило его перед выбором: либо любовь, либо работа. Бизнесмен подчеркнул, что в его случае выбор очевиден: семья для него, конечно же, важнее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Решение вступит в силу с 24 января 2024 года. В Финляндии 18 ноября сроком на три месяца закрыли четыре КПП на финско-российской границе. Власти Финляндии объяснили своё решение возрастанием притока в страну мигрантов с Ближнего Востока.

Позднее Финляндия закрыла до 13 декабря 2023 года все автотранспортные контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией, кроме грузового железнодорожного пункта пропуска Вайниккала.