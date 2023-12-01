Москва, 1 декабря, 2023, 07:55 — ИА Регнум. В Госдуму внесли поправку о запрете использования телефонов в школах даже в рамках учебного процесса, что в первоначальной версии законопроекта являлось исключением.

РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Об этом пишет «РИА Новости». Авторами поправки стали депутаты Госдумы во главе со спикером нижней платы российского парламента Вячеславом Володиным и руководителями думских фракций.

Исключением для запрета называются случаи возникновения угрозы жизни и здоровью учеников или сотрудников школы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля эксперты Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выпустили рекомендацию о запрете использования смартфонов в школах из-за негативного влияния на обучение и повышения рисков травли детей в Сети. Глава организации Одре Азуле подчеркнула, что такие устройства и подобные им технологии способны оказывать пагубное воздействие на детей в случае их нецелесообразного или чрезмерного применения.

В ЮНЕСКО отметили, что частое использование смартфонов отвлекает школьников от учебного процесса, а также влияет на их эмоциональное состояние, усиливает тревожность и вызывает подавленное настроение.

В конце октября министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя законопроект, регулирующий вопросы использования смартфонов на уроках, объяснил, что инициатива не предполагает их запрет в школах. Глава ведомства добавил, что по новому закону школьники смогут использовать телефоны лишь с разрешения учителя.