Рамалла , 1 декабря, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Тридцать палестинских граждан, освобожденных ранее из израильских тюрем, прибыли на автобусе в Рамаллу (Западный берег реки Иордан), сообщает телеканал Al Jazeera.

Rawan.nassrallah Палестинский флаг над Рамаллой

На месте их встречали родственники и члены семей. В числе освобожденных есть восемь женщин.

В репортаже говорится, что израильские военные, которые находятся на месте прибытия автобуса, прогоняют журналистов, мешая им освещать возвращение палестинцев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее телеканал Al Jazeera передал информацию о том, что Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных из 30 человек. Их выпустили по соглашению с радикальным движением ХАМАС. 30 ноября Agence France-Presse сообщило, что ХАМАС выступило за продление гуманитарного перемирия с Израилем, которое действует с 24 ноября.

Израильская сторона подтвердила, что палестинские радикалы освободили ещё шестерых заложников, которые удерживались в секторе Газа. Эта группа узников уже вернулась в Израиль.

Также стало известно, что среди освобожденных израильских заложников, оказалась невеста российского гражданина Александра Труфанова израильтянка Сапир Коэн. Сам Труфанов пока останется в плену у ХАМАС. При этом властям Израиля удалось вызволить его мать и сестру — Елену Труфанову и Ирину Татти.