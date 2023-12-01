Веллингтон, 1 декабря, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Птенцы киви впервые за последние сто лет вылупились в дикой природе неподалеку от Веллингтона, столицы Новой Зеландии. Об этом 30 ноября сообщила газета The Guardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

«Пушистый и нелетающий киви — одна из самых уязвимых птиц Новой Зеландии, и защитники природы полагают, что этот вид отсутствовал в столице уже несколько поколений», — уточняется в статье.

В ноябре 2022 года 11 птиц киви выпустили в Макаре на обширные сельскохозяйственные угодья в рамках программы восстановления популяции этого вида. Специалисты установили, что, несмотря на близость к такому крупному городу, как Веллингтон, который находится в 25 километрах от угодий, Макар является самым подходящим местом для расселения редчайшей нелетающей птицы.

Организация Capital Kiwi Project — одна из самых успешных на сегодняшний день из всех энтузиастов, занимавшихся повышением численности киви. В рамках проекта специалисты предусмотрели множество деталей, включая контроль за популяцией хищников, для которых птицы являются лёгкой добычей.

Основатель организации Пол Уорд отметил, что в прошлом Новую Зеландию населяли около 12 млн киви, но завезённые хищники и потеря среды обитания привели к тому, что птиц какое-то время считали вымершим видом. На сегодняшний день, по последним оценкам, в мире проживает около 68 тысяч особей птиц, являющихся символом Новой Зеландии. Участниками организации Capital Kiwi Project являются также племена иви, подарившие имя птице, а также землевладельцы, обеспечивающие защиту птиц от хищников на своей земле.

Ранее ИА Регнум сообщало, что новорождённого ягнёнка горного барана, или аргали, запечатлела камера в Сайлюгемском национальном парке Республики Алтай. Ягнёнок аргали появился на свет в двадцатых числах апреля 2023 года. Это наиболее ранняя дата рождения таких животных, зафиксированная сотрудниками нацпарка на Алтае. Аргали внесён в Красную книгу России, а в международной Красной книге значится как вид, близкий к уязвимому положению.