Вашингтон, 1 декабря, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки смогут передать Украине первую крупную партию планирующих высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB только в следующем году. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

По информации источника, изначально ожидалось, что Украина сможет получить эти снаряды весной 2023 года. Однако из-за того, что контракт на начало производства GLSDB подписали только в марте, снаряды смогут поставить только в начале 2024 года после прохождения испытаний.

В феврале США объявили о передаче Украине небольшого количества снарядов GLSDB, запускаемых из наземных реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, поставка этих ракет вошла в пакет военной помощи общей стоимостью около 2,2 миллиарда долларов.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что средства противовоздушной обороны за сутки перехватили шесть снарядов HIMARS и GLSDB. За день до этого ведомство заявило о перехвате двух ракет ATACMS, переданных Украине в рамках военной помощи.