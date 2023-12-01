Братислава, 1 декабря, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) днём 1 декабря перекроет движение на контрольно-пропускном пункте (КПП) на границе с Украиной в рамках акции протеста, говорится в заявлении организации.

Иван Шилов ИА Регнум Словакия

Представители объединения требуют от Еврокомиссии восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Движение будет перекрыто на КПП Вышне-Немецке — Ужгород.

В UNAS отметили, что пропустят фуры с гуманитарной или военной помощью, а также автомобили с живыми животными и топливом.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября Союз автоперевозчиков Словакии уже блокировал дорогу к переезду Вышне-Немецке в знак поддержки всех перевозчиков внутри Евросоюза и солидарности с польскими коллегами. Последние протестуют против «либерализации» правил ЕС.

Словацкое правительство 29 ноября расширило ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины до 14 позиций вместо 4 прежних. В указанный перечень включили мёд, соевые бобы, ячмень, муку, отруби и другое продовольственное сырье. Кроме того, на территории Словакии уже действовал запрет на ввоз украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.