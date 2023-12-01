Москва, 1 декабря, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Более 220 пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 60 схронов с боеприпасами и вооружением выявили сотрудники военной полиции с начала текущего года на территории Запорожской области. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военная полиция

Уточняется, что с начала 2023 года военная полиция провела в Запорожской области более 2500 адресных проверок, в результате которых были выявлены свыше 220 пособников ВСУ и обнаружены 60 схронов. Изъято более 100 единиц оружия.

Также отмечается, что подразделения военной полиции совместно с военной автоинспекцией и другими силовыми ведомствами осуществляют контроль на больших и второстепенных транспортных артериях и маршрутах на территориях новых регионов Российской Федерации.

Военная полиция 1 декабря отмечает 12 лет с момента создания в структуре Министерства обороны специального правоохранительного органа, на который возложили задачи по обеспечению правопорядка, воинской дисциплины и противодействию преступности. Свои задачи военнослужащие выполняют во всех гарнизонах страны, на новых территориях, а также за пределами Российской Федерации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ФСБ возбудила уголовное дело против жительницы Волгограда за оправдание деятельности украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В начале ноября сотрудники ФСБ задержали в Бурятии пособника украинских спецслужб, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону ВСУ. В качестве аргументов он использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооружённые силы РФ