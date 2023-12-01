Киев, 1 декабря, 2023, 06:27 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ведёт себя как злопамятный человек, проявляя излишнюю активность в Сети на фоне конфликта с офисом Владимира Зеленского, написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Парламентарий сравнила поведение украинского главкома с «реакцией обиженки». Так Безуглая оценила ответ Залужного на пост украинского волонтера Юрия Касьянова.

Журналист разместил у себя в соцсетях пост с фотографией Владимира Зеленского, министра обороны Украины Рустема Умерова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Залужного на снимке не было.

Касьянов оставил подпись к фото с просьбой найти на изображении Залужного. В свою очередь, главком ВСУ оценил текст волонтера удивленным смайликом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский журналист Юрий Николов проинформировал, что офис Владимира Зеленского потребовал от властей всех регионов Украины не вступать в общение с Валерием Залужным. Он уточнил, что, ограничивая ажиотаж вокруг фигуры главкома, Киев старается ослабить политическое влияние генерала.

28 ноября журнал The Economist написал о том, что между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным наметился конфликт, причиной которого стал провал контрнаступления украинской армии. В публикации говорится, что в правительстве Украины есть много людей, которые поддерживают точку зрения главкома, публично представившего тезисы, противоречащие позиции Зеленского.