Москва, 1 декабря, 2023, 05:52 — ИА Регнум. В Воздушно-космических силах России начнут массово обучать лётчиков применению в зоне проведения специальной военной операции авиабомб с универсальными модулями планирования. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

«В один из учебных центров ВКС России недавно была передана партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые будут использоваться для массового обучения лётчиков применению уже зарекомендовавших себя… авиабомб с УМПК», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что подобный тип боеприпасов в ходе применения в зоне СВО показал крайне высокую эффективность за счёт высокой точности поражения объектов Вооружённых сил Украины на линии боевого соприкосновения. В частности, авиабомбы с УМПК зарекомендовали себя как эффективное средство поражение живой силы, фортификационных сооружений и командных пунктов.

Как передавало ИА Регнум, первую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космические силы России получили 22 ноября. В пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации отметили, что самолёты были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.