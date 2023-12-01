Вашингтон, 1 декабря, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Конгресс США может вновь отклонит запрос Белого дома о помощи Украине в начале 2024 года, когда законодатели планируют рассмотреть этот вопрос в очередной раз, сообщил журнал American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

В публикации отметается, что такой сценарий наиболее вероятен, если финансирование Киева не будет привязано к резолюциям о помощи Израилю или обеспечению безопасности на американской границе. Авторы статьи утверждают, что представители Республиканской партии в Конгрессе готовы «разорвать на клочки» документ, который будет подразумевать совмещение финансирования.

Так, член Палаты представителей Майк Ли заявил, что Белый дом не учитывает интересы национальной безопасности США, когда подталкивает Сенат «выписать солидный чек Украине». Его поддержал сенатор Рик Скотт, назвавший такую политику «беззаконием».

Конрессмен Чип Рой рассказал журналистам, что любое упоминание Украины в Конгрессе стоило бы запретить до тех пор, пока администрация США не озаботится вопросом борьбы с нелегальной миграцией.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября агентство Reuters проинформировало о том, что некоторые американские штаты получили значительную прибыль от военной помощи Украине. В их число вошли Аризона, Пенсильвания и Техас.

В публикации подчеркивается, что это Белый дом пытается использовать обстоятельство, чтобы переманить на свою сторону как можно больше республиканцев, которые не поддержали выделение Украине нового пакета помощи.