Донецк, 1 декабря, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины при обстреле Калининского района Донецка впервые применили новый тип ракет JROF HEF. Об этом вечером 30 ноября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«Противник вёл огонь из РСЗО калибра 122 мм со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Карловка. Применив новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что этот тип ракет был произведён в Словакии и передан Украине в рамках военной помощи странами, входящими в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября Вооружённые силы Украины обстреляли город Токмак Запорожской области из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела один мирный житель получил ранения. Повреждения получило здание детского сада.