Вашингтон, 1 декабря, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Помощь Киеву ослабит Вашингтон, так как финансы для этой цели придётся брать в долг. Такое заявление сделал 30 ноября сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) в интервью, которое вышло на YouTube-канале Daniel Davis Deep Dive.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

В рамках беседы сенатор пояснил, что прошение администрации Белого дома о выделении более сотни миллиардов долларов на помощь Израилю и Украине невозможно удовлетворить. Рэнд Пол напомнил, что на сегодняшний день США обладают самым крупным госдолгом, поэтому в первую очередь следует позаботиться о своём государстве.

«У нас нет 100 миллиардов долларов отправить куда-либо, нам придется занимать деньги, и я думаю, нашу национальную безопасность ослабляют такие долги, а наш долг уже 33 триллиона», — уточнил сенатор.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал сенатор США Рэнд Пол, Киеву следует позабыть о возвращении Крыма и как можно скорее начать переговоры с Москвой, так как ситуация в зоне боевых действий сложилась не в пользу украинской стороны.

В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ никак не могут добиться серьёзных успехов. Он признал фактический провал контрнаступления украинской армии и указал, что конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.