Москва, 1 декабря, 2023, 05:03 — ИА Регнум. АвтоВАЗ запустит серийное производство автомобиля Lada Iskra в начале 2025 года сообщил президент компании Максим Соколов в рамках мероприятия на выставке-форуме «Россия».

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Соколов

«Ещё новая модель — это автомобиль Lada Iskra. Старт её производства запланирован на самое начало 2025 года…» — сказал он.

Изначально планировалось, что выпуск этой машины начнётся в конце 2024 года. Соколов подчеркнул, что Lada Iskra станет самым массовым и самым доступным отечественным автомобилем на высокотехнологичной платформе.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября Максим Соколов рассказал, что зарубежные поставщики и банки отказываются от сотрудничества с компанией «АвтоВАЗ» из-за американских санкций, которые действуют в отношении компании. Он добавил, что платежи предприятия блокируются банками как недружественных, так и дружественных государств.

23 ноября директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков заявил, что французская компания Renault не оставила на ранее принадлежащем ей заводе в Москве ни технологий, ни комплектующих. Кроме того, по его словам, западная фирма целенаправленно разрывала связи со всеми ответственными поставщиками автокомпонентов.