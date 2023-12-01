Москва, 1 декабря, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил о своём уходе с поста и обратился к коллективу с прощальным словом. Соответствующее видео в своём Telegram-канале 30 ноября разместил музыкальный критик Сергей Буланов.

Иван Шилов ИА REGNUM Большой театр

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал Урин, отметив, что Большому театру для успешного развития необходим сильный лидер.

Владимир Урин был назначен на пост генерального директора Большого театра в июле 2013 года, а до 2015 года входил в состав общественного совета при Министерстве культуры России.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что дирижёр и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев может возглавить Большой театр, заменив на посту генерального директора театра Владимира Урина. Отмечалось, что в случае, если Гергиев станет руководителем Большого театра, ему придётся совмещать эту должность с руководством Мариинским театром.