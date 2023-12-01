Москва, 1 декабря, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Российские учёные исследовали активность мозга у пациентов перенесших коронавирусную инфекцию и обнаружили, что COVID-19 влияет на активность левого полушария мозга, отвечающего за речь, из-за чего у переболевших возникали речевые дисфункции, включая проблемы с подбором слов. Об этом написала газета »Известия».

Иван Шилов ИА Регнум Коронавирус

Научные работники использовали для анализа данных нейросети. Исследователи считают, что указанные нарушения могли произойти вследствие воспаления в мозге, приводящего к нарушению кровоснабжения и питания этого органа.

Клинический психолог, руководитель НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева рассказала, что примерно у 10% пациентов сохраняются патологии речевых и мыслительных функций. У них также могут наблюдаться признаки тревожных и депрессивных состояний.

Валаева отметила, что в таких случаях можно применять методы психотерапии, если проблемы носят устойчивый и длительный характер. Учёные полагают полученная ими информация может пригодиться при разработке новых методов реабилитации после коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксировали новую волна заболеваемости COVID-19. Она также отметила, что в этом сезоне ведомство не считает необходимой вакцинацию от коронавирусной инфекции.

14 ноября департамент здравоохранения Москвы проинформировал, что в городе не выявлено существенного роста госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19. Представители депздрава подчеркнули, что эпидемиологическая обстановка по этим заболеваниям в российской столице соответствует обычным показателям.