Тель-Авив, Израиль, 1 декабря, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Израильтянка Сапир Коэн вернулась в Израиль в составе лиц, освобожденных из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает канцелярия премьер-министра еврейского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Жених девушки Александр Труфанов, имеющий российское и израильское гражданства, остается в заложниках радикалов. Коэн освободили вместе с ещё пятью израильтянами.

В канцелярии пообещали, что правительство будет сопровождать освобожденных граждан и их семьи.

Ранее посольство России в Израиле объявило, что из плена ХАМАС удалось вызволить Ирину Татти и Елену Труфанову — бабушку и мать Александра Труфанова, которые, как и он, имеют российское гражданство. С ними встретился посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Он пообещал, что российские дипломаты предпримут все возможные меры, чтобы освободить остающихся в плену граждан России, включая Труфанова.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября ХАМАС обвинило власти Израиля в отказе принять тела трёх израильских заложников, якобы погибших в результате бомбардировок Газы.

С 24 ноября действует соглашение о гуманитарном перемирии между палестинскими радикалами и израильский властями. Его целью является обмен пленными, которых удерживает ХАМАС, и заключёнными, которые содержатся в тюрьмах Израиля.

30 ноября МИД Катара объявил, что гуманитарная пауза продляется ещё на один день.