Париж, 1 декабря, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС выразило готовность продлить действующее с 24 ноября гуманитарное перемирие с Израилем. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщило агентство Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«Посредники прилагают активные усилия, которые продолжаются и в настоящее время, чтобы добиться дополнительного дня перемирия и работать над продлением соглашения ещё на несколько дней», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил о намерении властей страны добиться продления гуманитарной паузы в секторе Газа для вызволения из плена как можно большего числа заложников. Также глава Госдепартамента призвал ХАМАС прекратить «насилие в регионе» и сложить оружие.

Напомним, 22 ноября палестинское движение ХАМАС и власти Израиля пришли к договорённости о четырёхдневном гуманитарном перемирии с 24 ноября. Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари объявил о продлении перемирия ещё на один день.