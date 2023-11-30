У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Правительство изъяло у иностранных компаний право на управление Пулковом
Москва, 1 декабря, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Управление аэропортом Пулково временно перейдёт ООО «Холдинг ВВСС», которое создало правительство России. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.
«Холдингу ВВСС» передадут доли управляющей компании воздушной гавани, в том числе иностранные. Уставной капитал этой организации составит 169 млрд рублей.
При этом российское правительство не будет являться учредителем компании. Решение об изъятии права принято в рамках ответа на санкции западных стран.
В указе, под которым поставил подпись президент, сказано, что ряд иностранных юридических лиц нарушили некоторые обязательства, связанные с управлением ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
Как сообщало ИА Регнум, в июне 2021 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что в развитие Пулково планируется инвестировать от 40 до 55 млрд рублей. Прогнозируется, что к 2030 году пассажиропоток в аэропорту увеличится до 35 млн человек.
В декабре 2021 года появилась информация, что к 2026 году планируется сдать вторую очередь строительства аэропорта Пулково, после чего эта воздушная гавань превратится в крупный международный хаб.