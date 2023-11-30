Москва, 1 декабря, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Управление аэропортом Пулково временно перейдёт ООО «Холдинг ВВСС», которое создало правительство России. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

«Холдингу ВВСС» передадут доли управляющей компании воздушной гавани, в том числе иностранные. Уставной капитал этой организации составит 169 млрд рублей.

При этом российское правительство не будет являться учредителем компании. Решение об изъятии права принято в рамках ответа на санкции западных стран.

В указе, под которым поставил подпись президент, сказано, что ряд иностранных юридических лиц нарушили некоторые обязательства, связанные с управлением ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2021 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что в развитие Пулково планируется инвестировать от 40 до 55 млрд рублей. Прогнозируется, что к 2030 году пассажиропоток в аэропорту увеличится до 35 млн человек.

В декабре 2021 года появилась информация, что к 2026 году планируется сдать вторую очередь строительства аэропорта Пулково, после чего эта воздушная гавань превратится в крупный международный хаб.