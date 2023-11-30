Иерусалим, 1 декабря, 2023, 02:16 — ИА Регнум. До четырёх человек возросло число жертв террористического нападения в Иерусалиме. Об этом 1 декабря сообщает газета «Haaretz».

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

Уточняется, что погиб один из очевидцев теракта, во время нападения от начал стрелять по террористам, но пострадал от ответного огня израильских солдат, принявших его за нападавшего. Он был госпитализирован, но позднее скончался от ран.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате теракта в Иерусалиме получили ранения восемь человек, ещё трое погибли. Как сообщила местная полиция, выстрелы прогремели неподалёку от въезда в город на автобусной остановке. Двое террористов прибыли на автомобиле и открыли огонь по людям, ожидавшим автобус.

Ответственность за атаку взяло на себя военное крыло палестинского движения ХАМАС — бригада «Аль-Кассам».