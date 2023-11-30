Вашингтон, 1 декабря, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о повторной заморозку ранее разблокированных денежных средствах Ирана в размере $6 млрд, следует из результатов голосования.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Эту инициативу продвигали в рамках принятия нового «Закона о запрете финансирования иранского терроризма». В поддержку резолюции отдали свои голоса 307 конгрессменов. Ещё 119 отказались одобрять её.

В тексте документа говорится, что санкции грозят любой финансовой организации, участвующих в операциях с теми банками Катара, на счетах которых размещены эти средства.

Большинство конгрессменов считает, что Иран может использовать указанные $6 млрд для оказания помощи таким группировкам, как палестинское движение ХАМАС и ливанская шиитская партия «Хезболлах».

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США вводят очередные санкции против Ирана, используя мнимую угрозу, которую сами же и раздувают. Она добавила, что американские власти пытаются любыми способами снять с себя ответственность за обязательства в рамках резолюции Совета безопасности ООН №2231.

Этот документ приняли 20 июля 2015 года в рамках поддержки Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. 17 октября МИД России назвал незаконными стремления западных стран пересмотреть положения резолюции №2231.