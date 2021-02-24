Вашингтон, 1 декабря, 2023, 01:18 — ИА Регнум. Американские власти изучают возможность продления гуманитарной паузы в секторе Газа для вызволения из плена большего числа заложников, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября в ходе выступления по актуальным событиям на Ближнем Востоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Он также отметил, что у радиального палестинского движения ХАМАС «есть выбор». Глава Госдепартамента призвал группировку «прекратить насилие» в регионе и сложить оружие.

Кроме того, Блинкен выразил мнение, что после завершения палестино-израильского конфликта у ХАМАС не должно оставаться возможности сохранять власть в Газе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что власти США выступают против введения постоянного режима прекращения огня в палестинском анклаве. Он добавил, что Вашингтон поддерживает только временные паузы.

22 ноября ХАМАС и Израиль достигли договорённости начать с 24 ноября четырёхдневное перемирие для освобождения заложников. После они договорились о продлении гуманитарной паузы ещё на два дня.

30 ноября официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари объявил, что стороны палестино-израильского конфликта согласились пролить перемирие ещё на день.