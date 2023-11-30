Вашингтон, 30 ноября, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден во время экскурсии по предприятию CS Wind в штате Колорадо заявил рабочим о способности «взорвать весь мир». Видеотрансляцию мероприятия вёл YouTube-канал издания New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мой морской пехотинец носит что-то похожее — у него там код, чтобы взорвать мир», — попытался пошутить Байден во время разговора с рабочими предприятия, указав на прибор в руках одного из сопровождающих.

Отмечается, что позднее американский лидер уточнил, что имел в виду ядерное оружие. Журналисты New York Post же сочли юмор Джо Байдена неуместным и назвали его попытку пошутить неудачной.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший личный врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон в интервью телеканалу Fox News призвал американскую общественность обратить внимание на снижение когнитивных способностей у Байдена. Он подчеркнул, что дальнейшее пребывание 81-летнего политика у власти, а тем более второй срок президентства, несут угрозу для США и её национальной безопасности.