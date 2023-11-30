Гавана, 30 ноября, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Некоторые магазины и отели в Гаване, а также на курорте Варадеро на Кубе, стали принимать для оплаты товаров и услуг банковские карты российской платежной системы «Мир».

Асатур Есаянц /Sputnik/РИА Новости

В случае оплаты в долларах с рублевой карты используется курс банка, который её выпустил.

Ранее министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил, что кубинские власти планируют наладить до конца 2023 года полноценную оплату картами «Мир» на всей территории республики.

Как сообщало ИА Регнум, в марте ТАСС проинформировал, что банки на Кубе начали приём карт «Мир» для снятия наличных. Желающим снять деньги со счёта стали выдавать кубинские песо.

В июле директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина в интервью газете «Известия» рассказала, что Банк России намерен в 2023 году расширить на пять-шесть стран список государств, в которых можно использовать карты «Мир».

16 октября стало известно, что система «Мир» начала работу в Венесуэле. Карты этой платежной системы также принимают в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Вьетнаме и других странах.