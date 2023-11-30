Газа, Палестина, 30 ноября, 2023, 23:25 — ИА Регнум. Палестинские движение ХАМАС обвинило власти Израиля в отказе принять тела трёх израильских заложников, якобы погибших в результате бомбардировок сектора Газа. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал движения.

Иван Шилов ИА Регнум

«[Палестинское] сопротивление предложило передать тела трёх погибших [Израилю], но [израильские] оккупационные власти отказались их принять и продолжают лавировать и торговаться», — говорится в сообщении.

В ХАМАС утверждают, израильские граждане, находившиеся в заложниках у палестинского движения в секторе Газа, якобы погибли в результате бомбардировок авиацией ЦАХАЛ.

30 ноября Международный комитет Красного Креста (МККК) передал израильским властям группу заложников ХАМАС из 16 человек, удерживавшихся в секторе Газа. Это произошло в рамках соглашения о гуманитарном перемирии, достигнутого 22 ноября при посредничестве Египта и Катара. Согласно условиям сделки, ХАМАС обязался освободить 50 детей и женщин, удерживаемых на территории палестинского анклава.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что ХАМАС готово обсудить с Израилем возможность освобождения заложников-мужчин в обмен на высокопоставленных палестинцев, заключённых в израильских тюрьмах. Представители Израиля же отказались обсуждать эту возможность, пока все сто женщин и детей не получат свободу.