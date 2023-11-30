Киев, 30 ноября, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Власти Закарпатской области Украины с начала декабря и до конца действия военного положения введут тотальную проверку документов граждан на территории региона. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщили в областной военно-гражданской администрации.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Мероприятия осуществляются в соответствии с порядком проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средства, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан во время обеспечения мер правового режима военного положения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Отмечается, что начальник областной военной администрации совместно с начальником Закарпатского областного ТЦК (бывшее название военкомат) назначат коменданты районов и городов, которые определят уполномоченных для проведения проверки документов.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине ещё на 90 суток, до 14 февраля 2024 года. По словам депутата украинского парламента Ярослава Железняка, внесённые Зеленским законопроекты о продлении военного положения Верховная рада приняла 8 ноября.