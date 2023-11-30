Херсон, 30 ноября, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Канадские военные специалисты тренируют украинских морских пехотинцев стрельбе из АК-74 на военной базе около британского города Лидса, сообщил журналистам пленный матрос 38-й бригады морской пехоты ВСУ Руслан Нестерюк.

Иван Шилов ИА Регнум

«Обучение проходил… в Великобритании. В поселке Лидс. Инструктора у нас были из Канады. Нас прибыло 100 человек. Обучались стрельбе из автомата Калашникова», — сказал военнопленный, слова которого приводит «РИА Новости».

Он сдался в плен 22 ноября в Херсонской области, оказавшись на левом берегу Днепра. По словам Нестерюка, решение стать пленным он принял после десантирования под населённым пунктом Крынки.

Матрос действовал по инструкции, о которой узнал из аудиообращения, транслировавшегося российскими военными на линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября стало известно, что боец украинской морской пехоты Николай Ягорницкий сдался в плен Вооружённым силам России, воспользовавшись специальным Telegram-аккаунтом. Командование военнослужащего перебросило его на левый берег Днепра в Херсонской области, где он вместе с сослуживцами попал под огонь российской армии.

В ходе боя морпех обнаружил листовки, на которых была представлена информация о том, как представители ВСУ могут добровольно сдаться в плен. Ягорницкий связался с российскими военными и договорился о том, что сложит оружие и дойдёт до их позиций.