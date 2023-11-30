Москва, 30 ноября, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Заметное похолодание придёт в Москву 3 декабря с понижением температуры воздуха до 13 градусов ниже нуля, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С 3 декабря ожидается заметное похолодание — температура на 5–8 градусов ниже нормы. В воскресенье ночью прогнозируется минус 8–13 градусов, днем — минус 5–9 градусов, в понедельник [4 декабря] днем и ночью — минус 8–13 градусов», — сказал синоптик в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил, что 5 декабря в ночное время возможно понижение температуры до минус 17 градусов. По его словам, в последующие дни, по предварительной информации, потепления не предвидится.

Вильфанд подчеркнул, что указанная температура является нетипичной не только для Москвы, но и для более северных регионов. Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что такая погода, как правило, наблюдается на этой территории в январе.

Он также напомнил, что в случае если температура воздуха становится ниже нормы на семь и более градусов, то речь начинает идти об опасном явлении и выпускается предупреждение об очень холодной погоде.

Как сообщало ИА Регнум, ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что ноябрь 2023 года войдёт в тройку самых «снежных» за всё время наблюдения за погодой в российской столице. Она уточнила, что высота снежного покрова в городе составит 22–24 см, что наблюдалось в 1977 и 1985 годах.

29 ноября сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина проинформировала, что в ближайшие дни жители Москвы смогут увидеть полярное сияние. Она рассказала, что причиной этого явления станет одна из сильнейших магнитных бурь 2023 года.