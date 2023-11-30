Вашингтон, 30 ноября, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки выступают против введения постоянного режима прекращения огня в секторе Газа, поддерживая лишь временные паузы. Об этом в четверг, 30 ноября, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы не поддерживаем постоянное прекращения огня на настоящий момент. Мы поддерживаем идею гуманитарных пауз», — сказал он в ходе брифинга для журналистов.

Кирби отметил, что США были бы заинтересованы в том, чтобы действующее соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС о временном прекращении боевых действий было продлено в случае, если обе стороны конфликта посчитают это необходимым.

Стороны палестино-израильского конфликта 22 ноября достигли договорённости о четырёхдневном перемирии для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Позднее Израиль и ХАМАС договорились о продлении гуманитарной паузы.

Как передавало ИА Регнум, утром 30 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия ещё на один день.