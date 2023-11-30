Нижний Новгород, 30 ноября, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Стала известна причина смерти сенатора от нижегородского правительства Владимира Лебедева, о которой стало известно 30 ноября. Её назвал глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Совет Федерации Сенатор РФ от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев

«Владимир Лебедев скончался от инфаркта», — рассказал он «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, о смерти Лебедева сообщил вечером того же дня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона назвал Лебедева легендой, очень хорошим человеком и созидателем. Лебедев занимал пост первого зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, перед этим — различные руководящие посты. Позднее Тимченко сообщил, что Лебедева похоронят 2 или 3 декабря в Нижнем Новгороде.