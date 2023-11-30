Москва, 30 ноября, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Многие журналисты и депутаты устроили травлю главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю, будто лучше него разбираются в футболе, заявил 30 ноября на «Радио Зенит» футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов.

Валерий Шарифулин/ТАСС Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

Эксперт отметил, что были случаи, когда он называл какие-либо решения тренера ошибочными, но недопустимо требовать смены тренера.

«Я почти 50 лет в профессии и никогда не позволял себе сказать в эфире, что, наверное, надо менять тренера. Это такая бестактность», — сказал Орлов.

Комментатор также раскритиковал период в «Спартаке», когда президентом клуба был Леонид Федун. Орлов напомнил, что тогда за 18 лет сменили 17 тренеров.

«Спартак» в настоящее время занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У команды 27 очков после 16 матчей (на первом месте «Зенит», набравший 33 очка).

«Красно-белые» 29 ноября проиграли в выездном матче «Оренбургу» со счётом 1:0. Команды следующий раз встречаются 12 марта 2024 года.