Нижний Новгород, 30 ноября, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Сенатора от правительства Нижегородской области Владимира Лебедева похоронят 2 или 3 декабря в Нижнем Новгороде. Как сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, точную дату определят родственники.

«По дате похорон пока ясности нет. Или суббота, или воскресенье. Решат родственники», — заявил он ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Лебедев умер вечером 30 ноября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал его легендой и очень хорошим человеком, профессионалом своего дела и созидателем. Лебедев занимал пост первого зампредседателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, перед этим — различные руководящие посты, связанные с правительством региона.