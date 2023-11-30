Москва, 30 ноября, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Верховная рада Украины отменила президентские выборы в 2024 году, чтобы избежать появления конкурентов у главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил 30 ноября в Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что появление других претендентов на пост главы Украины опасно для действующей власти в условиях провала контрнаступления ВСУ, приведшего к большим жертвам. Также, по мнению Медведева, украинское руководство боится, что станут известны масштабы воровства во власти, кроме того, иностранные спонсоры могут изменить позицию.

«Отсюда истерика кокаинового клоуна с целью отказа от избрания президента пока ещё существующей страны 404», — написал зампредседателя Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия 25 ноября заявил, что в следующем году на Украине не будет президентских, парламентских и местных выборов. По его словам, к такому решению пришли, так как в сложившейся ситуации не смогут проголосовать военнослужащие, которые находятся на фронте, и украинские граждане, покинувшие страну.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, комментируя отказ Киева от выборов, рекомендовал Зеленскому как можно скорей покидать свой пост. По мнению военного эксперта, в противном случае украинском лидеру грозит участь главы фашистской Италии Бенито Муссолини.