Москва, 30 ноября, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Вице-премьер Александр Новак заявил вечером 30 ноября, что Россия углубит добровольное сокращение поставок нефти до общего объёма в 500 тыс. баррелей в сутки и продлит его до конца I квартала 2024 года.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 года и составит 300 тыс. баррелей в сутки нефти и 200 тыс. баррелей в сутки нефтепродуктов», — привела его слова пресс-служба российского правительства.

Чтобы поддержать стабильность рынка, объёмы сокращений постепенно на него вернут, темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры.

Параллельно с Россией Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки аналогично до конца I квартала 2024 года. Как сообщили в государственном агентстве королевства, до конца следующего марта добыча останется на прежнем уровне 9 млн баррелей. Впоследствии сокращённые объёмы также вернутся в зависимости от рыночной обстановки.

Как сообщало ИА Регнум в тот же день, страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки. Как сообщило агентство Reuters, ОПЕК+ достигла предварительного соглашения о дополнительном сокращении добычи нефти, сообщил источник в организации в преддверии официальной встречи ОПЕК+ в четверг.