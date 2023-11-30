Лондон, 30 ноября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Ситуация на Украине сейчас указывает на то, что Россия побеждает, сообщил 30 ноября The Economist.

Иван Шилов ИА Регнум

«Причина, по которой Россия победит, заключается в том, что победа зависит от выносливости, а не от захвата территории», — говорится в материале.

Авторы полагают, что в 2024 году Россия будет находиться в более сильной позиции для ведения боевых действий, так как у Москвы будет больше беспилотников и артиллерийских снарядов. При этом отмечается, что российская армия разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы против некоторых видов оружия Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Британские журналисты также оценили способность российского государства справиться с санкционным давлением Запада.

В материале при этом говорится, что настроение в Киеве стало мрачнее. Опросы внутри страны показали, что коррупционные скандалы и опасения по поводу будущего Украины подорвали позиции главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре автор издания Spiked ФрэнкФуреди отметил, что Россия одержала серьёзную победу над Западом на саммите G20. Он подчеркнул, что вопреки усилиям США и ЕС, в итоговое коммюнике саммита не включили осуждение спецоперации на Украине, что означает победу Москвы. Эксперт при этом считает, что США осознают потерю своего влияния на международной арене.

Ещё летом бывший разведчик США Скотт Риттер назвал неизбежной победу России. По его словам, коллективный Запад в отличие от России не готов заплатить любую цену за победу.

В ноябре аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд отметил, что антироссийские санкции не помогли Украине получить преимущество и изменить ход конфликта.