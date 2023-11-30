Норильск, Красноярский край, 30 ноября, 2023, 19:43 — ИА Регнум. В Норильске правоохранительные органы задержали предполагаемого маньяка, напавшего с ножом на местную пенсионерку и ещё одного мужчину. О задержании сообщил Telegram-канал «112».

МВД 24 Предметы, найденные в квартире подозреваемого

Силовики задержали молодого мужчину 1992 года. Его обнаружили на месте последнего преступления, там он избил соседа.

В его квартире находились книги по магии, ножи, топор, на котором была надпись «Средство от головной боли», и другие предметы. Полицейские изъяли все эти вещи, включая одежду, в которой он мог находиться в момент нападения.

В ближайшее время следователи допросят задержанного.

Как сообщало ИА Регнум, нападения на прохожих в Норильске произошли в ночь на 30 ноября. Пострадавшими оказались мужчина 1978 года рождения и женщина 1958 года рождения. Их госпитализировали.

Третьим пострадавшим от рук маньяка в Норильске стал пенсионер. Нападение произошло в подъезде.

Отмечалось, что никто из пострадавших не может опознать нападавшего, так как они не запомнили его лица. По их словам, он был в чёрной одежде и бесшумно набрасывался с ножом со спины.

Между собой все трое пострадавших не знакомы. Есть вероятность, что жертв мужчины в чёрном может быть больше.