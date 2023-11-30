Нижний Новгород, 30 ноября, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев. Об этом 30 ноября сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный», — написал он в Telegram-канале.

Никитин выразил соболезнования родным и близким Лебедева и отметил, что он был созидателем и очень хорошим человеком. Губернатор подчеркнул, что у всех, кто знал его, новость вызвала шок.

«Молодой совсем. Только что был юбилей — 60. Энергичный. Встречались и обсуждали планы на днях… Пути Господни неисповедимы», — написал Никитин.

Лебедев занимал пост первого зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Будущий сенатор родился в 1962 году. Окончил Нижегородский государственный технический университет, позднее — Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Работал в должностях заместителя гендиректора и директора по развитию ЗАО «Лукойл-Нижний Новгород», затем — ОАО «Нижновэнерго». В 2004 году занял пост первого зампредседателя правительства Кировской области. В 2009 году стал заместителем губернатора Нижегородской области, позднее получил назначение на должность замминистра природных ресурсов и экологии России, а в 2013 году возглавил Рослесхоз.