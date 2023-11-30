Тель-Авив, Израиль, 30 ноября, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Премьер-министр ИзраиляБиньямин Нетаньяху поручил главе МИД Эли Коэну вызвать испанского посла, сообщил 30 ноября портал I24news.

Согласно канцелярии премьер-министра, Нетаньяху поручил министру вызвать после Испании в Израиле после заявления премьер-министра Испании Педро Санчеса о «неверных действиях Израиля».

По данным портала, премьер Испании заявил, что у него есть серьезные сомнения в том, что Израиль следует международному праву в секторе Газа. В свою очередь, Тель-Авив возмутили это заявление на фоне теракта в Иерусалиме.

Как 30 ноября сообщало ИА Регнум, восемь человек получили ранения в результате стрельбы в Иерусалиме. Инцидент произошёл недалёко от въезда в город на автобусной остановке. Правоохранительные органы нейтрализовали двоих подозреваемых. Ответственность за теракт в Иерусалиме взяло на себя палестинские движение ХАМАС. В результате погибли три человека.

Палестино-израильский конфликт обострился октябре. Утром 7-го числа в небе над Израилем сработала система ПВО, в сторону государства из сектора Газа запустили десятки ракет. В ответ на это израильские войска начали наносить удары по целям на территории сектора Газа. После проникновения боевиков с территории анклава израильская армия заявила о готовности к боевым действиям.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 28 ноября.