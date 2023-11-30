Лондон, 30 ноября, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», футболист Лионель Месси отказался участвовать в спортивном телешоу из-за бывшего игрока «Ливерпуля» Джейми Каррагера. Об этом стало известно 30 ноября.

Конфликт между спортсменами возник после высказанной «ливерпульцем» критики в отношении перехода Мессии во французский «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года. Каррагер получил от аргентинца сообщение со словом «осёл». Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на слова ведущей шоу Кейт Эбдо.

Сейчас Месси успешно выступает за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», за который он провёл 14 матчей, забил 11 мячей и сделал восемь голевых передач, чем помог команде впервые в истории завоевать Кубок лиг.

Как сообщало ИА Регнум, Месси обошёл своего вечного конкурента Криштиану Роналду в рейтинге лучших футболистов XXI века по версии портала FourFourTwo. После занявших первое и второе места аргентинца и португальца в списке значится испанский защитник «Эмирейтс» из ОАЭ Андрес Иньеста. В пятёрку лучших футболистов XXI века также вошли испанский и бразильский полузащитники Хави и Роналдиньо.