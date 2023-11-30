Москва, 30 ноября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. ЛГБТ-движения, созданные в России, координируются и финансируются из недружественных стран, считает Алексей Михальчик, адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Михальчик и партнёры». Об этом он заявил 30 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Ранее Верховный суд России признал экстремистской деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» и запретил её в РФ.

«С одной стороны, понятно, что решение было принято в рамках определённого тренда, ориентированного на защиту традиционных ценностей. Эта повестка у нас сейчас активно продвигается, — констатировал Михальчик. — С другой стороны, надо понимать, что в период СВО наметилась конфронтация с государствами, где данные движения играют достаточно серьёзную роль в общественной и политической жизни. И все объединения данного толка, созданные в России, координируются и финансируются из недружественных стран. Это не могло не вызвать ответную реакцию государства».

Что касается последствий, которые вызовет решение Верховного суда, то, как пояснил Михальчик, участие и организационные действия, связанные с управлением и финансированием таких организаций, теперь будут фактически образовывать состав уголовно наказуемого деяния.

«Как показывает практика, здесь формальное вступление в какую-то организацию для приговора не требуется. Будет достаточно самоидентификации члена данной организации, участия в каких-то массовых мероприятиях, проводимых указанным движением, проектах и так далее. Всё это может быть конвертировано в вывод о том, что конкретное лицо является участником такой организации. Плюс, естественно, пожертвования, деятельность, связанная с установлением коммуникации между членами, участие в закрытых чатах», — рассказал юрист.

Он подчеркнул, что головные организации ЛГБТ-движения находятся за границей, где серьёзно влияют на общественные и политические процессы. Их повестка резко контрастирует с той, которая задаётся в России.

«Традиционные ценности являются прямой противоположностью ценностям, которые исповедуют ЛГБТ. Это уже на глубинном, онтологическом уровне. Как юрист я в любом случае за правовое разрешение ситуации. Мне очень интересно, что конкретно Верховный суд написал в своём решении. Я думаю, что его было непросто сформулировать», — подытожил Михальчик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в заседании Верховного суда принимал участие только представитель Минюста, со стороны ответчика в суде никого не было. Заседание прошло в закрытом режиме, длилось более четырёх часов, так как материалы дела насчитывают порядка 20 томов.

Комментируя это решение Верховного суда, политолог Никита Данюк заявил, что «международное движение ЛГБТ» только на первый взгляд выглядит как несвязанная сеть сообществ, однако по всем признакам это экстремистская организация. По его словам, экстремисты из ЛГБТ под предлогом следования своим ценностям пропагандируют противоправные действия. Они пользуются тем, что люди, которые относятся к ЛГБТ, легко вовлекаются в эту экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и так далее.