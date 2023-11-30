Брянск, 30 ноября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщила 30 ноября пресс-служба Министерства обороны России.

Юлия Пёрышкина ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

Попытку киевского режима совершить атаку с помощью беспилотника самолётного типа силы ПВО пресекли в 17:30.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО в ночь на 30 ноября сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью.

Помимо этого, утром 29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении в небе над Подольском направлявшегося в сторону столицы дрона. Разрушений и ранений людей удалось избежать.