Скопье, 30 ноября, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Решение Болгарии запретить пролетать над её территорией самолёту только из-за того, что на его борту находилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, было абсурдным и не имеет логического объяснения. Такую оценку она дала 30 ноября в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА Регнум Мария Захарова

Захарова рассказала, что обсуждала решение Софии с болгарскими общественными деятелями и журналистами. По её словам, собеседников шокировали действия политиков.

«Я думаю, даже не политики, а проводники американской мысли — в очередной раз учудили. Потому что это находится вне логики, вне здравого смысла, вне права — что международного, что внутреннего. Это абсурд», — сказала Захарова.

Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Скопье в ночь на 30 ноября для участия во встрече глав МИД стран ОБСЕ.

Захарова 30 ноября сообщила, что самолёт, на котором российская делегация отправилась на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северную Македонию, изменил маршрут из-за запрета Софии пролетать над болгарской территорией. Запрет касался персонально представителя российского министерства. В результате борт воспользовался воздушным пространством Греции.

Она напомнила, что международное воздушное сообщение регулирует Чикагская конвенция, по которой Болгария не вправе запретить находиться кому-либо в самолёте, если он пролетает над страной без посадки на её территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия болгарских властей, назвал такую позицию глупой и абсурдной. Он призвал Софию сохранять трезвость в принимаемых решениях.