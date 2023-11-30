Симферополь, 30 ноября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. По предварительным оценкам, сумма ущерба от последствий шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей. Об этом 30 ноября сообщил министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 млрд 700 млн рублей», — говорится в сообщении.

Говоря о текущей ситуации в Крыму, Садаклиев заявил, что 19 высоковольтных линий пока обесточены. Около 10 306 человек остаются без электроэнергии. При этом в 42 населённых пунктах частично прервано водоснабжение. Также он сообщил о работах по обследованию подтопленных территорий и домовладений.

По данным регионального МЧС, в пунктах временного размещения остается более 50 человек. Их обеспечили всем необходимым.

Помимо этого, министр сообщил, что работы по ликвидации последствий ЧС в регионе продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов доложил президенту Владимиру Путину о масштабе разрушений инфраструктуры из-за шторма. Он заявил, что в регионе продолжают подсчитывать ущерб от непогоды и восстанавливать энергоснабжение. Аксёнов отметил, что восстановительные работы идут в круглосуточном режиме.

При этом глава парламента Крыма Владимир Константинов 27 ноября заявил, что регион пережил «армагеддон». Из-за непогоды в Крыму и Севастополе 27 ноября объявили нерабочим днём.

Шторм, обрушившийся на полуостров 26 ноября, стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений. Скорость ветра достигала 40 м/с. Из-за непогоды в Крыму погиб один человек, пострадали семь жителей.