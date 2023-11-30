Скопье, 30 ноября, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 30 ноября, что в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возобладала логика, что обсуждать будущее Европы без Москвы невозможно, а участие главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в саммите в Скопье — шанс для организации не рухнуть в пике.

МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Возобладала логика того, что без участия России, а все, кто знают карту Европы, понимают значимость нашей страны, обсуждать проблемы европейского континента с точки зрения безопасности и сотрудничества в целом не имеет смысла никакого», — сказала дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Говоря о личном присутствии Лаврова на саммите, Захарова подчеркнула, что в Москве не считают это дипломатической победой, но шансом для самой ОБСЕ.

«Это тот шанс, который ОБСЕ получила для того, чтобы полностью не свалиться в пике», — заявила Захарова.

При этом она напомнила, что в прошлом году, когда председательствовала Польша, российскую делегацию к участию в саммите не допустили. В текущем же году Варшава пропустила встречу с участием Лаврова.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Захарова высмеяла слова французской коллеги Анны-Клер Лежандр, заявившей об «изоляции» Москвы. Лежандр заявила, что присутствие Лаврова на саммите не означает изменения отношения к России, на что российский дипломат отметила, что страна и не была в изоляции.