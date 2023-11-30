Вашингтон, 30 ноября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. В Демократической партии США не знают, как быть, если нынешний глава Белого дома Джо Байден по какой-то причине прекратит участие в новых президентских выборах. Альтернативного решения на такой случай у них нет. Об этом 30 ноября сообщило агентство Reuters.

Zuma/TASS Джо Байден

«У Демократической партии нет плана Б на случай, если президент Джо Байден решит по какой-либо причине остановить свою кампанию по переизбранию в 2024 году», ― отметили авторы статьи.

При этом, по их мнению, срочная необходимость найти ему замену спровоцирует беспорядочную внутрипартийную борьбу.

Как сообщало ИА Регнум, очередные президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года. Действующий глава государства 25 апреля официально объявил, что выдвигается на переизбрание на пост президента США. Именно в этот день четыре года назад он сообщил об участии в выборах главы государства.

В середине октября Байден заявил в интервью телеканалу CBS, что, несмотря на последние мировые кризисы и проблемы в США, в которых, как он заявил, не функционирует палата представителей, он всё равно собирается выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы, которые состоятся в 2024 году. Он заявил, что в случае переизбрания на второй срок намерен «подавить» Россию и разрешить ближневосточный конфликт.

При этом с учётом возраста действующего президента США, которому в конце потенциального второго срока исполнится 86 лет, обязанности главы Белого дома могут перейти к вице-президенту США Камале Харрис. Сама Харрис призналась, что прекрасно понимает это. 19 ноября 2021 года политик в течение одного часа и 25 минут исполняла обязанности президента США, пока Байден находился под наркозом в ходе плановой операции.

По данным опроса, опубликованного NBC News 19 ноября, рейтинг одобрения деятельности Байдена упал до минимального уровня за всё время его президентства.