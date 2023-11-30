Братислава, 30 ноября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо принял российского посла в Братиславе Игоря Братчикова. Во время приёма они обсудили будущее российско-словацких отношений. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

МИД РФ Премьер Словакии Роберт Фицо и российский посол Игорь Братчиков

По мнению Фицо, Словакия должна начать готовиться к новым временам, которые наступят по окончании вооружённого конфликта на Украине, а вместе с этим и к стандартизации с Россией.

«Словакия обязана готовиться к периоду, который наступит после завершения <…> (конфликта. — прим. ИА Регнум) на Украине, к стандартизации словацко-российских отношений», — процитировала его слова пресс-служба.

Фицо подчеркнул, что Словакия заинтересована в скорейшем прекращении украинского конфликта. Словацкая внешняя политика в приоритетном порядке будет реализовывать претворение в жизнь национально-государственных интересов и их защиту, в число которых входит поддержание мирных инициатив, отметил он.

Также Фицо принял американского посла Гаутама Рана. Обоим послам он изложил мнение правительства о перспективах словацко-российских отношений. Упомянув, что Словакия — член ЕС и НАТО, Фицо отметил, что это влияет на приоритеты в её внешней политике. С другой стороны это не может ограничить Братиславу в праве суверенно отстаивать свои позиции. Методы Словакии не всегда соответствуют продвигаемой в Евросоюзе «политике единого верного мнения», подытожил глава словацкого кабмина.

Как сообщало ИА Регнум, в Словакии выступили против включения российского ядерного топлива в санкционный список ЕС. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар сказал, что возможное включение ядерного топлива в список рестрикций является «красной чертой» для республики. Братислава также предупредила, что применит право вето, если топливо для АЭС из России включат в новый пакет санкций.