Астана, 1 декабря, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал биографическую книгу «Моя жизнь. От зависимости к свободе». В ней он, в частности, проанализировал причину конфликта между странами Запада и Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Как пишет Назарбаев, в первые годы после развала Советского Союза отношения, казалось, налаживались. Президент РФ Борис Ельцин часто общался с европейскими и заокеанскими коллегами, крепли экономические связи. «Но, как всегда, западные страны ограничивали развитие отношений своими интересами, — отмечает первый президент Казахстана. — Заканчивался интерес, заканчивалась и дружба». «Это еще один урок, который мы усваивали в прошедшие годы», — подчеркивается в его книге.

По мнению Нурсултана Назарбаева, первый президент СССР Михаил Горбачев совершил сразу несколько ошибок. Начиная перестройку, пишет Назарбаев, Горбачев не мог предположить, что Советский Союз рухнет, а на его месте возникнут 15 независимых государств. «М. С. Горбачев не помышлял о таких глубоких изменениях, — полагает первый президент Казахстана. — Многие считают, что он лишь внес отдельные коррективы во внутриполитическую систему и ослабил «холодную войну», желая таким образом прославить своё имя в качестве исторической личности». Исходя из такой «программы минимум» похоже, что М. С. Горбачев сильно верил в искренность западных политиков, особенно своих «коллег» — глав государств», — отмечает Назарбаев.

Одной из главных ошибок внешней политики Горбачева, считает первый президент Казахстана, стало то, что он во время обсуждения проблемных вопросов со странами Запада не настоял на том, чтобы обещание о непродвижении НАТО на восток было задокументировано. «Запад, который где-то соблюдает, а где-то не соблюдает даже письменные договоренности, очень легко отошел от этого устного обещания, — пишет Назарбаев. — С того времени все страны бывшего социалистического лагеря и все государства Балтийского побережья были приняты в НАТО. Российский пояс безопасности заметно сузился».

По мнению автора книги, противостояние между Западом и Москвой имеет давние корни. Назарбаев напомнил, что ещё в 1950 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль призывал готовиться к войне с СССР, чтобы не допустить появления еще одной великой державы. «Был разработан соответствующий план. Хотя войны не случилось, но такая борьба велась постоянно и разными методами. Теперь с Россией, чтобы развалить ее», — считает экс-президент Казахстана.

Он полагает, что происходящее на Украине имеет те же корни. «Нашелся удобный момент рассорить два братских народа и руками украинцев достичь той же цели», — подчеркивает Назарбаев.

Книга «Моя жизнь. От зависимости к свободе» вышла в свет 1 декабря 2023 года. На страницах издания Назарбаев рассказывает о своём пути от рабочего-металлурга до первого президента Казахстана, дает оценку мировым политическим событиям, делится воспоминаниями о встречах с зарубежными лидерами. В книге Назарбаев повествует о встречах с ведущими лидерами мира: Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Маргарет Тэтчер, Джорджем Бушем-ст., Джорджем Бушем-мл., Жаком Шираком, Герхардом Шредером, Ангелой Меркель, Тургутом Озалом, Реджепом Эрдоганом, Сильвио Берлускони и многими другими.