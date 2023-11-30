Вашингтон, 30 ноября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) 12 декабря представит план использования налога на прибыль с замороженных российских активов для поддержки Украины, его намерены обсудить лидеры стран Европейского союза. Об этом 30 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕК.

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По данным источников, план уточняет несколько требующих согласования вопросов, поднятых рядом стран ЕС. В частности, речь идет о вопросе пересечения налог на прибыль с замороженных активов России с национальными налогами и сборами.

В случае утверждения этих предложений ЕК 12 декабря их можно будет обсудить на декабрьском саммите Евросоюза, сообщило агентство.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября «РИА Новости» написало, что замороженные российские активы не дают покоя Евросоюзу, ищущему «законные основания» для передачи их Киеву. Отмечалось, что это задача невыполнима, так как такой вариант развития событий повлечёт за собой отток иностранного капитала с Запада. При этом Китай уже отказывается от вложений в недвижимость и производство в Европе, а на фоне таких решений другие страны тоже могут захотеть вывести свои средства.

Агентство Bloomberg 10 ноября сообщило, что ряд стран ЕС боится попыток усилить шаги по использованию прибыли от замороженных российских активов. По данным издания, такие страны, как Франция, Германия, Италия и Бельгия с осторожностью относятся к ускорению усилий по использованию замороженных активов Банка России для поддержки киевских властей.